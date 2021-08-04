ЗАЗ резко увеличил выпуск автомобилей

Запорожский автомобилестроительный завод за первые восемь месяцев 2021 года выпустил более 2 тысяч легковых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОГА.

В сообщении отмечается, что ЗАЗ планирует увеличить производство до 10 тысяч автомобилей ежегодно. В дальнейшем планы еще масштабней – ежегодно увеличивать производство в 2 раза.

Как видите, планы у руководства Запорожского автомобилестроительного завода очень амбициозные. Если они будут реализованы хотя бы на 50% - это будет на наш взгляд большим достижением.

Напомним, ЗАЗ официально возобновил производство легковых автомобилей в сентябре 2020 года. Из роSSийских машинокомплектов это предприятие выпускает автомобили семейства Lada, кроссовер-купе Renault Arkana, а также две модели Kia - седан Rio и внедорожный хэтчбек Rio X.

В Украине сейчас только два завода делают автомобили – ЗАЗ и Еврокар. На Еврокаре выпускают автомобили бренда Skoda.

Между тем, ранее стало известно, что ЗАЗ к 2025 году может выпустить четыре абсолютно новые модели. Дело в том, что АВТОВАЗ, который поставляет в Запорожье машинокомплекты, планирует в ближайшие несколько лет начать продавать четыре принципиально новые модели.