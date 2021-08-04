Полиция получила 300 новых Renault Duster

Стоимость автомобилей - 168 млн гривен.

Национальная полиция Украина получила 300 новых Renault Duster.

Об этом сообщила пресс-служба Renault.

Фото: renault.com

"Компания Renault в Украине обеспечила поставку 300 кроссоверов специализированного назначения Renault Duster (версия 4х2 1.6, МТ) для различных нужд Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Тендер на закупку автомобилей марки Renault Duster 4х2 с бензиновым двигателем 1,6 л класса Евро 6, механической коробкой передач и кондиционером состоялся весной этого года.

Его победителем стало ООО "Спец-Ком-Сервис". Стоимость соглашения составила 168 млн гривен, то есть один автомобиль со специальным оборудованием обошелся в 560 тысяч гривен.

Фото: renault.com

Напомним, что в апреле 2021 года полиция подписала отдельный контракт на приобретение еще 100 легковых автомобилей специального назначения на базе Renault Duster.

В январе 2021 года автопарк Национальной полиции пополнился 310 седанами Peugeot 301.

В 2019 году Кабинет министров утвердил программу повышения обороноспособности и безопасности государства в части оснащения Национальной полиции автомобилями специализированного назначения. Она предусматривает закупку не менее 822 автомобилей в течение 2020-2023 годов.

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