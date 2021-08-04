"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Львова в Херсон

С 5 августа будет удвоено количество беспересадочных вагонов в направлении Киев - Вена

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Львова в Херсон
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Львова в Херсон и увеличила количество мест на рейсах в Ужгород.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, с 4 августа начал курсировать поезд №110/109 Львов - Херсон. Он будет отправляться из Львова по четным числам в 16:21 и прибывать в Херсон в 11:42. В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам в 12:40 и прибывать во Львов в 08:38.

"Также, чтобы удовлетворить повышенный спрос на билеты в Закарпатье, Укрзализныця добавляет вагоны к рейсам из Киева на Ужгород", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 5 августа будет удвоено количество беспересадочных вагонов в направлении Киев - Вена.

Как сообщалось, в июле УЗ назначила дополнительные поезда в Бердянск, Геническ и Одессу.

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