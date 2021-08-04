На трассе М-05 Киев-Одесса ликвидировали последствия оползня, - Укравтодор

Оползень произошел из-за интенсивных осадков.

На трассе М-05 Киев-Одесса ликвидировали последствия оползня, - Укравтодор

В Одесской области на 337 километре трассы М-05 Киев - Одесса ликвидировали последствия оползня, который произошел 15 июля из-за интенсивных осадков. На соседних участках проводят профилактику обвалов. Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

"Как и обещали, до 3 августа восстановили участок трассы М-05 вблизи села Троицкое Подольского района Одесской области. На отрезке уже нанесли дорожную разметку и устраивают бордюрный камень", - говорится в сообщении службы.

Дорожники восстановили насыпь земляного полотна, устроили послойно георешетку и геотекстиль, восстановили дорожную одежду и нанесли разметку на отремонтированном покрытии.

Специалисты также проводят восстановление откоса земляной насыпи в двух местах правого проезда трассы М-05 (километр 337) и одном месте левого проезда (339 км). Там заменяют переувлажненные почвы и укрепляют насыпь дороги. Особое внимание уделяется восстановлению элементов водоотвода.

Участок, где произошел оползень, был построен еще в 2006 году, с тех пор никаких ремонтов не проводилось. По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, за средства государственного бюджета в 2019-2020 годах начали обновление дороги М-05 в Киевской и Черкасской областях в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

"Параллельно идет подготовка к обновлению дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях за средства ЕБРР и ЕИБ. В рамках совместного проекта с международным партнером будет обновлено почти 300 км дороги", - отметил министр.

Напомним, ранее заместитель главы ОП, координатор президентской программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году в рамках программы планируется обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

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