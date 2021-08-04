Захваченный у берегов ОАЭ танкер Asphalt Princess отпустили

Танкер MV Asphalt Princess, который был захвачен неизвестными лицами во вторник, 3 августа, в Оманском заливе недалеко от ОАЭ , освобожден.

Об этом сообщила Морская торговая организация Великобритании UKTMO, не вдаваясь в подробности.

Танкер с битумом был захвачен вооруженными людьми на подходе к Ормузскому проливу. До сих пор не известно, кто именно захватил судно, но аналитики заподозрили иранских военных, поскольку они приказали взять курс на Иран .

Однако Корпус стражей Исламской революции отрицает свою причастность и заявил, что захват судна могут использовать как повод для "враждебных действий" против Тегерана.

В среду, 4 августа, UKTMO сообщила, что "судно в безопасности, инцидент исчерпан".

Инцидент с Asphalt Princess произошел менее чем через неделю после того, как у берегов Омана было совершено нападение на нефтяной танкер Mercer Street, в результате которого погибли два члена экипажа.

По данным BBC, MV Asphalt Princess принадлежит дубайской компании, одно из судов которой два года назад похитили иранские военные.