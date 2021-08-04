Захваченный у берегов ОАЭ танкер Asphalt Princess отпустили
Вооруженные люди покинули судно, инцидент исчерпан.
Танкер MV Asphalt Princess, который был захвачен неизвестными лицами во вторник, 3 августа, в Оманском заливе недалеко от ОАЭ, освобожден.
Об этом сообщила Морская торговая организация Великобритании UKTMO, не вдаваясь в подробности.
Танкер с битумом был захвачен вооруженными людьми на подходе к Ормузскому проливу. До сих пор не известно, кто именно захватил судно, но аналитики заподозрили иранских военных, поскольку они приказали взять курс на Иран.
Однако Корпус стражей Исламской революции отрицает свою причастность и заявил, что захват судна могут использовать как повод для "враждебных действий" против Тегерана.
В среду, 4 августа, UKTMO сообщила, что "судно в безопасности, инцидент исчерпан".
Инцидент с Asphalt Princess произошел менее чем через неделю после того, как у берегов Омана было совершено нападение на нефтяной танкер Mercer Street, в результате которого погибли два члена экипажа.
По данным BBC, MV Asphalt Princess принадлежит дубайской компании, одно из судов которой два года назад похитили иранские военные.