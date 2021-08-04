Угонщики взяли на вооружение новый способ похищения авто - счёт идёт на секунды

В последнее время участились схемы угона автомобилей, на которых установлен бесключевой доступ. Автоворы останавливают свой выбор на премиальных моделях авто.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на Auto.bigmir.net.

Главная уязвимость системы с бесключевым доступом в том, что машину можно завести без реального ключа. Автомобильные воры используют для этих целей специальный прибор – ретранслятор. Устройство может считывать сигнал с ключа и передавать его на второй ретранслятор, который разблокирует и заводит машину.

Отмечается, авто воры готовы угонять прямо из гаражей частных домов. Ретрансляторы нового поколения позволяют считать код ключа авто, которое находится в частном доме у хозяина. После считывания, угонщики просто заводят авто и уезжают на угнанном автомобиле.

Водителям советуют хранить ключи в металлических контейнерах, которые искусственно “обрезают“ радиус действия ключа до нескольких сантиметров.