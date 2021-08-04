В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, пострадали 50 человек

На месте работают спасатели.

В чешском городе Домажлице столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии пострадали около 50 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ .

Скоростной поезд Ex 351, следовавший из Ческа-Кубице в Прагу столкнулся с пассажирским, который двигался по маршруту Пльзень-Домажлице.

На месте работают три вертолета спасателей. Также после сообщения об аварии на место выехали 11 пожарных команд.

"Мы перевозим людей, находившихся в поезде, в больницу, пострадали несколько десятков человек", - сказал Петр Пончар, пресс-секретарь пожарной службы.

Железнодорожное сообщение между Домажлице и Ближеов остановлено, введенные альтернативные автобусные маршруты.

Фото: www.novinky.cz

Напомним, в июне в Пакистане столкнулись два поезда, в результате чего погибли около 40 человек.