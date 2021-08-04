23-летний водитель Porsche Cayman разбился насмерть во Львове

Автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик.

Фото: Национальная полиция

На окраине Львова ночью 4 августа разбился насмерть 23-летний водитель автомобиля Porsche Cayman.

Об этом сообщили в местных управлениях Национальной полиции и ГСЧС.

Мужчина выехал на полосу встречного движения на дороге на Брюховичи, где автомобиль врезался во встречный грузовик Man TGM под управлением 32-летнего жителя одного из сел Стрыйского района. Он не пострадал, тогда как водитель Porsche погиб на месте. Спасателям пришлось разрезать металл специальными ножницами, чтобы извлечь тело погибшего.

По данному факту открыто производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Национальная полиция
Фото: Национальная полиция
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Напомним, что несколько дней назад в Черкасской области в ДТП погиб полицейский с Закарпатья, его жена и 12-летняя дочь.

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