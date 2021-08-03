Toyota Land Cruiser может получить дизель-электрическую версию

Компания Toyota планирует разработать и выпустить на рынок внедорожники и минивэны с дизель-электрической силовой установкой. Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Toyota Land Cruiser может получить дизель-электрическую версию

Утверждается, что японский автогигант сейчас разрабатывает сразу несколько гибридных и электрических силовых установок. Среди них есть и дизель-электрическая силовая установка. Ее получат микроавтобусы, фургоны и минивэны, а также SUV с полным приводом.

Значит, вполне возможно, что у знаменитого внедорожника Toyota Land Cruiser через несколько лет появится дизель-электрическая версия. Тем более, что к 2030 году все модели компании Toyota получат гибридные версии. Но, подчеркнем, пока эта информация про Land Cruiser не подтверждена.

По слухам, Toyota в своих новых гибридных моделях будет использовать 2,5 и 3,5 л дизельные моторы.

Нужно отметить, что в развитых странах с 2015 года заметно снизилось количество проданных машин с дизельным двигателем. Это произошло после того, как выяснилось, что Volkswagen мошенничал с уровнем выбросов вредных веществ у дизельных авто.

Ранее стало известно, что очередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 достигла уже 4 года.


Максимов Віталій, Тудей

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