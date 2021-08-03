Юрик: УЗ электрифицирует участок Ковель - Изов - Госграница

Стартовали работы по электрификации участка Ковель - Изов - Госграница, которые выполняет Укрзализныця в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большое строительство». Об этом заявил и.о. главы правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик по итогам инспекции на участке.

По его словам, реализация проекта поможет укрепить экспортный потенциал страны.

«Участок Ковель - Изов - Госграница очень важен для развития железнодорожных перевозок в направлении стран Европейского Союза. Электрификация этого направления заложит прочный камень в фундамент увеличения европейского транзитного грузопотока и развития экономики нашего государства», - сказал Юрик.

Разрешение на начало основных работ УЗ получила от Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, рассказали в пресс-служба компании. Работы на участке начались с установления опор контактной сети на станции Устилуг, модернизации рельсовых цепей, прокладки кабельных сетей на станции Люблинец-Волынский.

Кроме этого, первая очередь работ предусматривает реконструкцию контактной сети, оборудование стрелочных переводов системами электрообогрева, модернизацию освещения станционных горловин и железнодорожных переездов, прокладку кабельных сетей СЦБ и связи, реконструкцию устройств переездной сигнализации, оповещения и технологической связи, монтаж светофоров, панелей питания, защитного заземления, замену батарейных шкафов.

Электрификация позволит увеличить вес грузовых поездов на участке, повысит пропускную способность и сократит сроки доставки грузов. Введение электротяги на этом участке позволит высвободить 10 магистральных тепловозов, существенно уменьшит выбросы продуктов сгорания в атмосферу (около 12 тыс. т/год). Это также позволит снизить эксплуатационные расходы на 136,4 млн грн в год.