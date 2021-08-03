Самолет Ryanair в четвертый раз вылетел без пассажиров из польского аэропорта

В аэропорту польского Гданьска 30 пассажиров не смогли вылететь рейсом Ryanair в Бургас в Болгарии, потому что пилот самолета отказался пустить их на борт. Это уже в четвертый раз этим летом, когда лайнеры ирландского лоукостера вылетают из польских аэропортов, оставляя на аэродроме часть пассажиров, пишет ZAXID.NET.

Инцидент в аэропорту Гданьска произошел в воскресенье, 1 августа, сообщила польская радиостанция RMF FM. Пассажиры рассказали журналистам, что прибыли в аэропорт вовремя. За два с половиной часа до вылета, сдали свои чемоданы в багаж и перешли к воротам для оформления chek-in. Там и появились проблемы, потому что оказалось, что в одном терминале столпились несколько сотен человек, одновременно вылетающих тремя разными рейсами авиакомпании Ryanair. Всех их обслуживали только трое работников, сразу же образовались длинные очереди.

"Работницы, которые всех нас оформляли, не справились вовремя, сделали это с опозданием. Однако мы сдали свой багаж, получили посадочные талоны, прошли паспортный контроль и собирались сесть на самолет", - рассказал один из пассажиров.

На каждом этапе прохождения контроля всех пассажиров уверяли, что несмотря на опоздание, самолет без них не улетит. Также пообещали, что багаж пассажиров не полетит без них в Болгарию. Однако все произошло иначе.

Непосредственно перед входом на борт самолета капитан сообщил 30 туристам, что опаздывает на полтора часа и больше никого не пустит в самолет. Еще большее раздражение у людей вызвал его жест.

"Помахал нам средним пальцем и улетел с нашим багажом", - рассказал один из пассажиров.

Тем, кто не смог вылететь, не предложили ни гостиницы, ни даже воды. Представитель перевозчика сообщил, что люди могут перебронировать свои билеты на следующий рейс до Бургаса, вылетающий через несколько дней. Однако оказалось, что на борту этого самолета есть 26 свободных мест, а не 30. То есть вылететь смог тот, кто быстрее перебронировал билеты.

Напомним, 4 июля капитан самолета, выполнявшего рейс из Познани в Одессу, не пустил на борт 30 пассажиров, все они были гражданами Украины.

19 июля самолет Ryanair вылетел из варшавского аэропорта "Модлин" без части пассажиров. На рейс в Амман (Иордания) не успели 15 пассажиров.

21 июля самолет Ryanair вылетел из аэропорта Катовице-Пыжовице на Кипр без 46 пассажиров.

Во всех этих случаях пассажиры жаловались на медленную работу паспортного контроля, что существенно затягивало процесс посадки на борт.