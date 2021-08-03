Ивано-Франковск купит восемь электробусов за 3,6 млн евро

Новый транспорт ожидают к концу 2022 года.

Ивано-Франковск купит восемь электробусов за 3,6 млн евро
Громадський транспорт у Франківську
Фото: eat.if.ua

Ивано-Франковский коммунальный перевозчик "Электроавтотранс" в августе планирует объявить тендер на закупку электробусов.

Об этом на оперативном совещании в мэрии во вторник, 3 августа, рассказал директор транспортного предприятия Виталий Голутяк.

"Мы приобретем для города 8 электробусов. С виду они как троллейбусы. Могут ехать 25 км без электрической сети на аккумуляторах", - цитирует Голутяка местное издание "Курс".

Электробусы пустят по троллейбусным маршрутам, поскольку время от времени машинам надо будет подзаряжаться. После каждых 25 км электробусы должны 20 км пройти присоединенными к троллейбусным электролиниям.

Голутяк уточнил, что закупают большие электробусы - двойные, так называемые гармошки. Их длина - 18 м, каждый вмещает 140 пассажиров. Стоимость закупки - 3 млн евро кредитных средств Европейского банка плюс 600 тыс евро гранта ЕС.

"До конца августа объявим тендер. Год нужен на поставку. Планируем запустить электробусы в Ивано-Франковске к концу следующего, 2022 года", - заверил Голутяк.

Напомним, что электробусы также хотят закупить для перевозки пассажиров в Киеве.

КП "Киевпастранс" планирует купить до 20 электробусов в рамках Киотского протокола. Они будут использоваться вместо дизельных автобусов на маршрутах №55 (Дарницкая площадь - станция метро "Дворец спорта") и №62 (Ботсад - Контрактовая площадь).

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