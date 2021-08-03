Украинцы в июле активно покупали новые авто: установлен рекорд

В июле 2021 года в Украине продали почти 9,8 тысяч новых автомобилей, что на 16% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщает Укравтопром. Так много за один месяц новых автомобилей на украинском рынке не продавали с февраля 2014 года.

Украинцы в июле активно покупали новые авто: установлен рекорд

Чаще всего украинцы в прошлом месяце покупали автомобили Toyota. Ее продажи по сравнению с июлем 2020 года увеличились на 34% и составили 1 535 автомобилей.

У Toyota оказался и самый популярный среди украинцев автомобиль - Toyota RAV4. 659 кроссоверов RAV4 получили в прошлом месяце регистрационные номера.

Renault в июле 2021 года продал 1 301 автомобиль – второе место по продажам. Падение продаж составило 10%.

Южнокорейская компания Kia в прошлом месяце продала в нашей стране 800 автомобилей (+87%). Это третье место по продажам.

В пятерку лидеров июля по продажам также вошли Skoda (618 авто, +35%) и Hyundai (465 авто, +5%).

Также в десятку самых популярных марок июля попали Volkswagen, Nissan, Chery, Mitsubishi и Suzuki. Китайская Chery достаточно уверено себя чувствует среди немецких и японских автопроизводителей.

Напомним, ранее стало известно, что в Украину с нарушением таможенного законодательства ввезли около 130 тысяч б/у автомобилей из Европы и США.


Максимов Віталій, Тудей

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