Льготной растаможкой воспользовались уже 17 тысяч евробляхеров

В Украине с 15 июня и по 1 августа 2021 года во время действия льготного периода растаможили более 17 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщила пресс-служба ГТС.

Льготной растаможкой воспользовались уже 17 тысяч евробляхеров

Чаще всего по льготам растамаживают автомобили на Закарпатской таможне. Там за 1,5 месяца легализовали 1,7 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией.

В Киевской таможне по льготной цене легализовали 1,5 тыс. автомобилей, а в Одесской и Черновицкой - по 1,4 тысячи машин.

Не очень активно легализуют автомобили с иностранной регистрацией во Львовской области. Там льготной ценой воспользовались только 804 человека.

Напомним, с 15 июня начался льготный период растаможки авто с иностранной регистрацией. Он будет действовать 180 дней, то есть до середины ноября текущего года.

Ранее стало известно, что в Украине 150 тысяч владельцев автомобилей на иностранной регистрации не могут воспользоваться льготным периодом растаможки. Таможня не принимает декларации от водителей, которые продлевали срок пребывания автомобиля в Украине с помощью перезаездов через КПП на роSSийско-украинской границе.


Максимов Віталій, Тудей

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