Очередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 достигла уже 4 года

В Японии 2 августа начались официальные продажи нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Спрос на него среди японцев такой огромный, что самые популярные комплектации придется им ждать до 4 лет.

Очередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 достигла уже 4 года

Во время предзаказа в Стране восходящего солнца компания Toyota получила более 20 тысяч заявок на покупку Land Cruiser 300. Японский автогигант сразу не может удовлетворить заявки всех желающих. Поэтому за новым внедорожником выстроилась очередь.

Компании Toyota даже пришлось обязать покупателей Land Cruiser 300 не продавать его на протяжении первого года владения. Японский автогигант объяснил это тем, что не хочет оттока нового внедорожника в регионы, где действует ограничение на ввоз техники.

Очередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 достигла уже 4 года

Новый Land Cruiser построен на платформе GA-F, в его конструкции широко используется алюминий. Благодаря новой платформе Land Cruiser 300 обладает улучшенными характеристиками движения по асфальту и бездорожью.

В линейке двигателей появились два новых твин-турбо двигателя V6 – 3,5 л бензиновый и 3,3 л дизельный. Они работают вместе с новой 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Очередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 достигла уже 4 года

Ранее фотошпионы заметили Toyota Land Cruiser 300 в Киеве. Это первый Land Cruiser 300, который уже ездит по украинским дорогам.


Максимов Віталій, Тудей

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