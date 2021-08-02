Зеленский подписал закон, который вводит штрафы за недостоверные данные о массе или габаритах груза

Документ, среди прочего, вводит штрафы для водителей за невыполнение требований об остановке от представителей Укртрансбезопасности, внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза.

Зеленский подписал закон, который вводит штрафы за недостоверные данные о массе или габаритах груза
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, вводящий административную ответственность за нарушения в сфере габаритно-весового контроля.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

Соответствующий закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" Верховная Рада приняла 29 июня текущего года.

"Документ имеет целью недопущение разрушения автомобильных дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранение жизни и здоровья людей", - говорится в сообщении.

В частности, закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, среди прочего, в автоматическом режиме.

Также документ вводит штрафы для водителей транспортных средств за невыполнение требований об остановке от представителей Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортную накладную или иной документ и тому подобное.

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