Chery показала новый седан за 8 тысяч долларов

Китайская компания Chery готовится выпустить на рынок новый седан Cowin Xuandu. Его продажи начнутся в конце 2021 года.

Chery показала новый седан за 8 тысяч долларов

Длина Cowin Xuandu составляет 4666 мм, ширина - 1825 мм, высота - 1483 мм, а колесная база - 2700 мм. То есть у него примерно такие же размеры, как у Toyota Corolla.

Седан получил узкую светодиодную оптику, решетку радиатора с хромированными элементами, вытянутые задние фонари, широкие колесные арки и люк на крыше.

Chery показала новый седан за 8 тысяч долларов

В салоне аналоговые шкалы (с экраном посередине) и кнопочный пульт управления кондиционером. Даже странно, что китайцы не применили виртуальные приборы.

Под капотом находится 1,5 л бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с., который работает вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач или с вариатором.

Chery показала новый седан за 8 тысяч долларов

Как мы уже говорили, Chery планирует начать продавать Cowin Xuandu в конце 2021 года. В базовой комплектации он будет стоить около 8 тысяч долларов.

Chery показала новый седан за 8 тысяч долларов

Напомним, ранее в Китае начались продажи обновленного кроссовера Trumpchi GS4. В базовой комплектации он стоит от 14 тысяч долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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