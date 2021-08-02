"Укрзализныця" упростила покупку билетов для лиц с инвалидностью

АО "Укрзализныця" упростило процесс покупки билетов для людей с инвалидностью.

Как информирует пресс-служба компании, "Укрзализныця" совместно с Министерством социальной политики Украины реализовала функцию приобретения льготных железнодорожных билетов для лиц с инвалидностью на сайте https://booking.uz.gov.ua/.

"Теперь человек с инвалидностью или его законный представитель могут пройти регистрацию онлайн через электронный кабинет на сайте https://ek-cbi.msp.gov.ua/ и подать скан-копии необходимых документов. После внесения в реестр люди с инвалидностью смогут удобно и быстро покупать льготные билеты на сайте Укрзализныци", - сказано в сообщении.

Компания отмечает, что ранее лицам с инвалидностью перед покупкой льготного билета необходимо было зарегистрироваться в централизованном банке данных по проблемам инвалидности исключительно через орган социальной защиты населения, что требовало личного присутствия человека.