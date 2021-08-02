2021-08-02
Из-за непогоды на западе Украины задерживаются ряд поездов
Также из-за задержки в Венгрии на 8 часов запаздывает беспересадочный вагон "Вена - Киев".
Фото: Александр Рудоманов
Из-за погодных условий на Западной Украине ряд поездов "Укрзализныци" следуют с опозданием.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
По состоянию на 9:00 задерживаются поезда:
- №44 Ивано-Франковск - Чернигов (задержка составила 2 часа 20 минут);
- №11 Львов - Одесса (задержка составила 2 часа 10 минут);
- №8 Черновцы - Киев (задержка составила 2 часа)
- №244 Рахов - Киев (задержка составила 2 часа 50 минут);
- №14 Солотвино - Киев (задержка составила 1 час 40 минут);
- №7 Киев - Черновцы (задержка составила 1 час 20 минут);
- №50 Трускавец - Киев (задержка составила 1 час)
- №110 Львов - Херсон (задержка составила 45 минут);
- №149 Полтава - Ворохта (задержка составила 40 минут);
- №9 Киев - Мариуполь (задержка составила 1 час 20 минут из-за поломки локомотива у грузового поезда на участке Вольнянск-Славгород).
Ориентировочное время опоздания беспересадочного вагона "Вена - Киев" до конечной станции составляет 8 часов из-за задержки в Венгрии.
Напомним, 10 июля под Киевом с рельсов сошел хозяйственный поезд. Авария вызвала задержку 12 пассажирских поездов.