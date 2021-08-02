Из-за непогоды на западе Украины задерживаются ряд поездов

Напомним, 10 июля под Киевом с рельсов сошел хозяйственный поезд. Авария вызвала задержку 12 пассажирских поездов.

Ориентировочное время опоздания беспересадочного вагона "Вена - Киев " до конечной станции составляет 8 часов из-за задержки в Венгрии.

По состоянию на 9:00 задерживаются поезда:

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Из-за погодных условий на Западной Украине ряд поездов "Укрзализныци" следуют с опозданием.

Также из-за задержки в Венгрии на 8 часов запаздывает беспересадочный вагон "Вена - Киев".