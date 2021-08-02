Из-за непогоды на западе Украины задерживаются ряд поездов

Также из-за задержки в Венгрии на 8 часов запаздывает беспересадочный вагон "Вена - Киев".

Из-за непогоды на западе Украины задерживаются ряд поездов
Фото: Александр Рудоманов

Из-за погодных условий на Западной Украине ряд поездов "Укрзализныци" следуют с опозданием.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

По состоянию на 9:00 задерживаются поезда:

  • №44 Ивано-Франковск - Чернигов (задержка составила 2 часа 20 минут);
  • №11 Львов - Одесса (задержка составила 2 часа 10 минут);
  • №8 Черновцы - Киев (задержка составила 2 часа)
  • №244 Рахов - Киев (задержка составила 2 часа 50 минут);
  • №14 Солотвино - Киев (задержка составила 1 час 40 минут);
  • №7 Киев - Черновцы (задержка составила 1 час 20 минут);
  • №50 Трускавец - Киев (задержка составила 1 час)
  • №110 Львов - Херсон (задержка составила 45 минут);
  • №149 Полтава - Ворохта (задержка составила 40 минут);
  • №9 Киев - Мариуполь (задержка составила 1 час 20 минут из-за поломки локомотива у грузового поезда на участке Вольнянск-Славгород).

Ориентировочное время опоздания беспересадочного вагона "Вена - Киев" до конечной станции составляет 8 часов из-за задержки в Венгрии.

Напомним, 10 июля под Киевом с рельсов сошел хозяйственный поезд. Авария вызвала задержку 12 пассажирских поездов.

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