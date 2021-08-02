Начались продажи Nissan X-Trail нового поколения

В Китае начались продажи нового поколения кроссовера Nissan X-Trail, которое официально представили весной текущего года. Это уже четвертое поколение популярного японского паркетника.

Начались продажи Nissan X-Trail нового поколения

В основе нового X-Trail лежит архитектура CMF-C/D. Его длина составляет 4681 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1730 мм, а колесная база – 2706 мм. Дорожный просвет – 212 мм.

Как видите, этот кроссовер стал немного больше, шире и выше, чем модель третьего поколения. Кроме того, у него заметно изменился дизайн, произошли изменения в салоне, в оборудовании (появилась, например, 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов) и в линейке двигателей.

Начались продажи Nissan X-Trail нового поколения

В Поднебесной новый X-Trail оснащается 1,5-литровой турбированной бензиновой "тройкой" мощностью 204 л.с., которая работает вместе с вариатором. Привод – передний или полный.

На Старом Континенте этот кроссовер может получить гибридную версию с установкой e-Power: электромотор расположен на передней оси, а бензиновый двигатель работает как генератор электроэнергии.

Начались продажи Nissan X-Trail нового поколения

На китайском рынке Nissan X-Trail нового поколения стоит в базовой комплектации от 28 150 долларов. Это примерно на 1 тысячу долларов меньше, чем цена модели предыдущего поколения.

Начались продажи Nissan X-Trail нового поколения

Напомним, ранее стало известно, что в Европе началось серийное производство Nissan Qashqai нового, третьего, поколения.


Максимов Віталій, Тудей

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