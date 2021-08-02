Bolt оценили в €4 млрд

Компания Bolt привлекла 600 млн евро от ряда инвесторов. Оценочная стоимость компании в ходе этого раунда инвестиций выросла более чем вдвое по сравнению с предыдущим - до 4 млрд евро, сообщается в пресс-релизе компании.

Bolt, сначала известный как Taxify, начал работать в Эстонии в качестве приложения для работы с такси. С тех пор компания зашла на несколько новых рынков, включая доставку еды, каршеринг, прокат электрических самокатов и велосипедов.

Привлеченные инвестиции планируется направить на запуск новой службы доставки продуктов Bolt Market, а также на дальнейшее развитие существующих продуктов мобильности и доставки.

Bolt Market планируют запустить в течение ближайших месяцев в 10 странах Европы, среди которых Балтийские страны, страны Центральной Европы, Швеция, Португалия, Хорватия, Румыния.