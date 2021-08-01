В Киеве возле Центрального вокзала мужчине перерезало ноги электричкой

В Киеве неподалеку от Центрального железнодорожного вокзала мужчине переехало электричкой ноги. По словам источников LB.ua в "Укрзализныце", авария произошла предварительно из-за того, что мужчина лежал на путях.

Машинист совершил экстренное торможение, однако поезд не успел остановиться. Мужчину забрала скорая помощь.

"Электропоезд 7326 сообщением Киев-Волынский - Дарница, колея вторая северная, время отправления - 16.51, был травмирован мужчина 34 лет, житель г. Конотоп. Предварительно, он в нетрезвом состоянии спал на путях. Травмирование произошло в пределах ст. "Киев-Товарный" , - сообщили собеседники издания.

На место происшествия вызваны сотрудники полиции и медицинская помощь, человек с травмами ног был доставлен в больницу №17 Соломенского района.

На месте происшествия работает полиция. Возможны задержки в движении железнодорожного транспорта.

Напомним, что масштабная железнодорожная катастрофа произошла на этой неделе на Полтавщине. Из-за столкновения поезда и грузового трейлера на регулируемом переезде возле станции Решетиловка (Полтавщина) задерживалось движение поездов. Некоторые задержки составили около четырех часов.