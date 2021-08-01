Словакия возобновила автобусное сообщение с Украиной

Словакия возобновила с 1 августа пропуск автобусов международного сообщения через пункт пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое".

Об этом сообщили в МВД .

В то же время словацкая сторона отмечает, что на лиц, прибывающих на территорию их государства, распространяться карантинные мероприятия, определенные правительством страны. В частности, все не вакцинированные лица в возрасте от 18 лет (с некоторыми исключениями) подлежат самоизоляции сроком на 14 суток.

Самоизоляция может проходить в домашних условиях или в соответствующих учреждениях. Она прекращается, если за это время у лица не обнаружено симптомов заболевания COVID-19 или если у него будет отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше пятого дня после прибытия на территорию Словакии.

Также словаки напоминают о необходимости заблаговременной регистрации всех путешественников в возрасте от 12 лет на правительственном сайте korona.gov.sk.

Напомним, Словакия сообщила об изменениях в порядке пропуска иностранцев на свою территорию.