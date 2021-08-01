Стартап Argo AI получил разрешение на автономное вождение в Калифорнии

Стартап Argo AI, специализирующийся на решениях в области автопилотирования автомобилей и поддерживаемый автогигантами в лице Volkswagen и Ford, получил разрешение на работу в машинах, передвигающихся по дорогам общего пользования в американском штате Калифорния. Разрешение предусматривает нахождение человека за рулём и позволяет брать пассажиров, не взимая с них платы за поездку.

Стартап Argo AI получил разрешение на автономное вождение в Калифорнии

Источник: techcrunch.com

Разрешение выдала Комиссия по коммунальным предприятиям Калифорнии. Документ позволяет выпускать на дороги общего пользования автомобили, оснащённые системами автономного вождения. Однако при этом сохраняется требование, чтобы в момент активированного автопилота за рулём машины находился человек, способный в критической ситуации взять управление на себя. Документ был выдан вскоре после того, как компания Ford совместно с Argo получила разрешение на запуск автономных такси в Майами и Остине.

Данное решение, по сути, является сигналом о том, что автомобильная индустрия (как минимум некоторые компании) готовится к переводу технологий автопилотирования на коммерческие рельсы. Инженеры Argo тестируют своё решение на автомобилях Ford с 2019 года в городе Пало-Альто, Калифорния. На текущий момент только в Калифорнии в проекте компании задействовано около десятка машин. Помимо Майами и Остина, подобные проекты уже запущены в Питтсбурге, Детройте и городе Вашингтон.

Аналогичные разрешения уже получены компаниями Aurora, AutoX, Deeproute, Pony.ai, Voyage, Zoox и Waymo, и во всех случаях требование о присутствии человека за рулём сохраняется. Можно также брать на борт пассажиров, то есть работать в качестве такси, но брать плату за проезд запрещается. Требование о присутствии человека за рулём не распространяется только на компанию Cruise, обладающую разрешением более высокого уровня. А на следующем уровне находится разрешение на коммерческую эксплуатацию беспилотных такси — таких разрешений в Калифорнии пока не выдано.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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