В Украине замечен очень быстрый и дорогой кроссовер с двигателем Ferrari

В Киеве заметили кроссовер Maserati Levante в топовой версии Trofeo. Стоимость такого автомобиля превышает 5 млн грн, и это уже второй такой экземпляр в городе, сообщает «Твоя Машина» .

Maserati Levante Trofeo оснащен 3,8-литровым V8 твин-турбо мощностью 590 л.с. с 730 Нм. Это один из самых быстрых кроссоверов в мире. Разгон до сотни занимает 3,9 секунды, максимально машина развивает 304 км/ч.

Также у автомобиля модернизирована пневмоподвеска и установлены увеличенные тормоза от Brembo. Спереди увеличили воздухозаборники, колеса установлены на 22 дюйма. В салоне, отделанном карбоновыми элементами, находятся спортивные кресла.