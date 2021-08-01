В 2026 году появится электрический хэтчбек Sandero

Dacia, бюджетный бренд Renault, в ближайшие годы, как и другие автопроизводители, будет разрабатывать и выпускать на рынок гибридные автомобили и электромобили. Так, в 2026 году должны начаться продажи электрического хэтчбека Dacia Sandero.

В 2026 году появится электрический хэтчбек Sandero

Утверждается, что появление в модельной линейке Dacia гибридных автомобилей не изменит позиционирование этого бренда. Гибридные машины Dacia будут относиться к бюджетному сегменту.

Что же касается электромобилей, то официально Dacia пока ничего не говорит об их серийном производстве. Однако, некоторые СМИ со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщают, что работы в этом направлении уже ведутся.

В 2026 году появится электрический хэтчбек Sandero

Сообщается, что через несколько лет в продаже может появиться первый электромобиль Dacia. Это может быть электрическая версия популярного Sandero. Правда, пока не очень понятно, как электрический Sandero сможет сохранить бюджетную цену. Возможно, это будет бюджетная модель среди электрокаров.

Напомним, ранее мы показали Dacia Duster нового поколения. Это будет третье поколение популярного бюджетного кроссовера.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Калифорнии разбился и взорвался частный реактивный самолетВ Калифорнии разбился и взорвался частный реактивный самолет
Заброшенный под Гостомелем Капвей стал музейным экспонатомЗаброшенный под Гостомелем Капвей стал музейным экспонатом
Renault начинает продажи нового бюджетного электромобиляRenault начинает продажи нового бюджетного электромобиля
На трассе Киев - Одесса рейсовый автобус влетел в припаркованную фуру, есть погибшийНа трассе Киев - Одесса рейсовый автобус влетел в припаркованную фуру, есть погибший
В ДТП в Черкасской области погиб полицейский из Закарпатья, его жена и 12-летняя дочьВ ДТП в Черкасской области погиб полицейский из Закарпатья, его жена и 12-летняя дочь
Блок рекламы


Похожие новости
В Китае разработали новый кроссовер, который появится в УкраинеВ Китае разработали новый кроссовер, который появится в Украине
Mercedes намерен к 2030 году полностью перейти на выпуск электромобилейMercedes намерен к 2030 году полностью перейти на выпуск электромобилей
Дешевый Sandero лишится базовой версии и подорожаетДешевый Sandero лишится базовой версии и подорожает
Стало известно, когда дебютирует электрический ГелендвагенСтало известно, когда дебютирует электрический Гелендваген
Электрический Renault Megane заметили во время тестовЭлектрический Renault Megane заметили во время тестов
Jeep разрабатывает компактный электрический SUVJeep разрабатывает компактный электрический SUV
Китайцы сделали необычный электрический седанКитайцы сделали необычный электрический седан
ЕС полностью откажется от авто с двигателем внутреннего сгорания к 2035 годуЕС полностью откажется от авто с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году
Игрушки позавидуют: представлен электрический микро-экскаватор Komatsu на платформе от электробайков HondaИгрушки позавидуют: представлен электрический микро-экскаватор Komatsu на платформе от электробайков Honda
Японии запустит сервис электрических воздушных такси уже к 2025 годуЯпонии запустит сервис электрических воздушных такси уже к 2025 году
Последние новости
Подгружаем последние новости