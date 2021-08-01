В 2026 году появится электрический хэтчбек Sandero

Dacia, бюджетный бренд Renault, в ближайшие годы, как и другие автопроизводители, будет разрабатывать и выпускать на рынок гибридные автомобили и электромобили. Так, в 2026 году должны начаться продажи электрического хэтчбека Dacia Sandero.

Утверждается, что появление в модельной линейке Dacia гибридных автомобилей не изменит позиционирование этого бренда. Гибридные машины Dacia будут относиться к бюджетному сегменту.

Что же касается электромобилей, то официально Dacia пока ничего не говорит об их серийном производстве. Однако, некоторые СМИ со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщают, что работы в этом направлении уже ведутся.

Сообщается, что через несколько лет в продаже может появиться первый электромобиль Dacia. Это может быть электрическая версия популярного Sandero. Правда, пока не очень понятно, как электрический Sandero сможет сохранить бюджетную цену. Возможно, это будет бюджетная модель среди электрокаров.

Напомним, ранее мы показали Dacia Duster нового поколения. Это будет третье поколение популярного бюджетного кроссовера.