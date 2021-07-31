На Львовщине из-за перевернувшегося грузовика затруднено движение транспорта

Дорожные службы убирают с трассы топливо.

На Львовщине из-за перевернувшегося грузовика затруднено движение транспорта
Фото: portal.lviv.ua

На трассе Киев-Чоп во Львовской области затруднено движение из-за перевернувшегося грузовика.

Об этом сообщила пресс-служба Управления патрульной полиции во Львовской области, пишет Interfax.com.ua.

"На автодороге Киев-Чоп возле населенного пункта Тростянец перевернулся грузовик, на проезжую часть вытекает горючее", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель грузовика совершил наезд на другой грузовик, который стоял на аварийной остановке, и, как следствие, первый грузовик перевернулся. Пострадавших нет.

Дорожные службы убирают с трассы топливо, объезд организован по встречной полосе.

Напомним, в городе Первомайск в Николаевской области автомобиль Mitsubishi Outlander сбил 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель не остановился и поехал дальше. Найти его удалось только в Белой Церкви (Киевская область).

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