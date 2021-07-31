Рынок автомобильного топлива лихорадит. Почему АЗС переписывают ценники

В июле 2021 года в Украине лихорадит рынок автомобильного топлива. Сильнее всего это заметно по автогазу. На некоторых заправках его уже продают по 17,7 гривен за литр, и это не предел…

Рынок автомобильного топлива лихорадит. Почему АЗС переписывают ценники

Автогаз

В Украине средняя стоимость автогаза достигла уже 16,83 гривен за литр, установив тем самым рекорд. Но это средняя цена по стране. На некоторых АЗС цены заметно выше - 17-17,7 гривен.

Некоторые эксперты, например, глава сети Prime Дмитрий Леушкин, считает, что владельцам автомобилей с ГБО нужно готовиться к дальнейшим финансовым испытаниям. По его мнению автогаз может подорожать до 20 гривен за литр.

Эксперты говорят, что есть несколько причин увеличения стоимости автогаза в Украине.

Во-первых, рост мировых цен на сжиженный газ. Причем, подорожание газа на мировом рынке продолжается. Так, например, компания Sonatrach на август заявила цены на 25-45 долларов на тонне выше, чем на июль.

Во-вторых, в Украине есть дефицит автогаза. За первые 25 дней июля в нашу страну ввезли 102 тысячи тонн сжиженного газа. Это на 12 тысяч меньше, чем за такой же период в июне.

Как известно, в Украине производят только 25% сжиженного газа от объемов потребления. Остальной газ – импортный. В июле значительно сократились поставки сжиженного газа из РоSSии и Беларуси.

Бензин и ДТ

Ситуация с бензином и дизельным топливом в Украине не менее тревожная, но для водителей она не сильно заметна. Дело в том, что Кабмин в мае ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо, и поэтому сети АЗС вынуждены сдерживать цены.

Эксперты считают, что в Украине могут временно приостановить работу некоторые небольшие сети АЗС. Это произойдет, если продолжится рост оптовых цен бензина и дизельного топлива, и останется государственное регулирование цен.

Повышение стоимости бензина и дизельного топлива на оптовом рынке Украины произошло на фоне ажиотажного спроса и дефицита. Повышение цен можно объяснить спекуляциями производителей топлива и его импортеров.

Таким образом, в августе следует с большой долей вероятности ожидать дальнейшего роста стоимости автогаза. Также может увеличиться стоимость бензина и дизельного топлива, если не вмешается правительство.

Ранее эксперты Института потребительских экспертиз провели новую экспертизу бензина, который продают украинские АЗС, и рассказали, где лучше не заправляться.


Максимов Віталій, Тудей

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