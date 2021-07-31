Toyota Land Cruiser 300 в Украине: названа дата официальных продаж

В Украине официальные продажи нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300 начнутся 6 августа 2021 года. В этот же день станут известны комплектации и цены этой новинки для украинского рынка.

На данный момент мы знаем, что в Украине Land Cruiser 300 будет продаваться как минимум в трех комплектациях. Компания Toyota в своей презентации показала три комплектации своего нового внедорожника - Premium, Prestige и GR Sport.

Любителям офф-роуда особое внимание нужно обратить на комплектацию GR Sport. Она подготовлена для бездорожья.

Новый Land Cruiser построен на новой платформе GA-F, в его конструкции широко используется алюминий. Благодаря новой платформе новый Крузак обладает улучшенными характеристиками движения по асфальту и бездорожью.

Знаменитый внедорожник сохранил свой традиционный стиль, но получил несколько современных элементов. В салоне появился 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

В линейке двигателей нет традиционного V8. Вместо него предложили два новых твин-турбо двигателя V6 – 3,5 л бензиновый и 3,3 л дизельный, которые работают вместе с новой 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. В будущем, возможно, покупателям предложат гибридную версию.

Ранее стало известно, что в Японии Toyota запретила покупателям перепродавать новый Land Cruiser 300 в течение года.