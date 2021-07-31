Авиация ГСЧС помогает тушить лесные пожары в Турции

Авиация ГСЧС помогает тушить очаги лесных пожаров в Турции около Анталии.

Об этом сообщила пресс-служба спасателей.

Вечером 30 июля пожарные самолеты Ан-32П осуществили первые два сброса воды (16 тонн) на очаги пожара.

"Для помощи турецким пожарным 30 июля Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения в составе 14 человек. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии", - говорится в сообщении.

Посадку воздушные суда ГСЧС осуществили в аэропорту "Газипаша Алания".

В субботу, 31 июля, самолеты продолжат работу после проведения брифинга полетных заданий. Информация о ходе ликвидации пожаров обновляется.

Напомним, 28 июля вблизи г. Манавгат (провинция Анталия) вспыхнули лесные пожары, которые распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.

В результате пожаров погибли четыре человека, еще 183 пострадали. Из них госпитализировали 58 человек. Общая площадь пожаров в настоящее время составляет более 1500 га.