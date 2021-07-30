SkyUp открывает регулярные рейсы во Францию
Авиакомпания SkyUp открывает с 19?20 августа рейсы из Киева в Париж и Ниццу. Об этом авиакомпания сообщила на странице в фейсбук.
График полетов
Минимальная цена билета из Киева — 2531 грн, в обратном направлении — 2827 грн. Принимать рейсы будет аэропорт Бове, расположенный в 100 км от Парижа.
В авиакомпании напоминают, что для прохождения эпидемиологического контроля во Франции пассажирам старше 12 лет необходимо иметь сертификат о полной вакцинации одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств: Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria /Covishield и Janssen/Johnson & Johnson.
Если пассажир не прошел полную вакцинацию, ему необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, сделанный не более чем за 24 часа до въезда.
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