SkyUp открывает регулярные рейсы во Францию

Авиакомпания SkyUp открывает с 19?20 августа рейсы из Киева в Париж и Ниццу. Об этом авиакомпания сообщила на странице в фейсбук.

SkyUp открывает регулярные рейсы во Францию
Фото: delo.ua

График полетов

Минимальная цена билета из Киева — 2531 грн, в обратном направлении — 2827 грн. Принимать рейсы будет аэропорт Бове, расположенный в 100 км от Парижа.

В авиакомпании напоминают, что для прохождения эпидемиологического контроля во Франции пассажирам старше 12 лет необходимо иметь сертификат о полной вакцинации одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств: Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria /Covishield и Janssen/Johnson & Johnson.

Если пассажир не прошел полную вакцинацию, ему необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, сделанный не более чем за 24 часа до въезда.

Напомним

  • 26 июля 2021 сразу три страны Европейского союза открылись для украинских туристов. Теперь для украинцам разрешен въезд в Финляндию, Швецию и Португалию.

  • С 1 июля украинцы, привитые вакциной, утвержденной Евросоюзом, без ограничений пускают на Кипр.

  • Латвия и Эстония открылись для туристов из Украины. Отрицательный ПЦР-тест нужен только при въезде в Латвию.

  • Бельгия открыла границы для украинцев. Границы для граждан Украины открыли по рекомендации Совета Е С.

  • Словакия открылась для вакцинированных украинцев. Въезд также возможен с самоизоляцией.

  • Германия открылась для путешественников еще с 18 июля. Подтверждением для въезда в страну является отрицательный тест, сделанный за 72 часа до въезда.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Калифорнии разбился и взорвался частный реактивный самолетВ Калифорнии разбился и взорвался частный реактивный самолет
Заброшенный под Гостомелем Капвей стал музейным экспонатомЗаброшенный под Гостомелем Капвей стал музейным экспонатом
Renault начинает продажи нового бюджетного электромобиляRenault начинает продажи нового бюджетного электромобиля
Сегодня и завтра в Киеве ограничат движение из-за спортивных соревнованийСегодня и завтра в Киеве ограничат движение из-за спортивных соревнований
В ДТП в Черкасской области погиб полицейский из Закарпатья, его жена и 12-летняя дочьВ ДТП в Черкасской области погиб полицейский из Закарпатья, его жена и 12-летняя дочь
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский лоукостер SkyUp переоденет стюардесс в брюки и кроссовкиУкраинский лоукостер SkyUp переоденет стюардесс в брюки и кроссовки
SkyUp запускает прямые рейсы из Украины в Саудовскую АравиюSkyUp запускает прямые рейсы из Украины в Саудовскую Аравию
"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда "Житомир - Одесса""Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда "Житомир - Одесса"
SkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылетыSkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылеты
Укрзализныця рассказала, какие еще рейсы задерживаются после схождения поезда с рельсов в Киевской областиУкрзализныця рассказала, какие еще рейсы задерживаются после схождения поезда с рельсов в Киевской области
SkyUp отказалась летать из Одессы в СалоникиSkyUp отказалась летать из Одессы в Салоники
Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»
Возобновление авиасообщения Турции с РФ заблокировало рейсы из УкраиныВозобновление авиасообщения Турции с РФ заблокировало рейсы из Украины
Кабмин разрешил аэропорту "Житомир" принимать международные рейсыКабмин разрешил аэропорту "Житомир" принимать международные рейсы
Немецкий лоукостер запускает рейсы из Дюссельдорфа в КиевНемецкий лоукостер запускает рейсы из Дюссельдорфа в Киев
Последние новости
Подгружаем последние новости