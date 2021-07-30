На автобане на востоке Германии перевернулся автобус с туристами

В результате ДТП серьезно пострадали как минимум девять человек.

На автобане А13 в федеральной земле Бранденбург на востоке Германии перевернулся автобус с туристами.

По этом сообщает Deutsche Welle.

"В результате ДТП с туристическим автобусом, которое произошло в пятницу, 30 июля, на автобане А13 в федеральной земле Бранденбург на востоке Германии, серьезно пострадали как минимум девять человек", - сообщают представители полиции.

Сначала пожарные службы говорили о 19 пострадавших. Это 17 пассажиров и два водителя автобуса. Общее количество мест в автобусе - 34. Пострадавшим, которые имеют легкие травмы, медицинская помощь была оказана на месте.

Сообщение об аварии поступило около 10 утра. Для ликвидации ее последствий и оказания помощи к месту ДПТ было отправлено 6 вертолетов и 67 автомобилей оперативных служб. Автобан А13 перекрыли в обоих направлениях.

Причина аварии выясняется.