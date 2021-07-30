В Сети показали обновленную Hyundai Sonata

Hyundai готовит к выпуску обновленную Hyundai Sonata восьмого поколения. Ее продажи стартуют в начале 2022 года. Но уже сейчас благодаря парням из NY Mammoth мы можем представить, как будет выглядеть эта новинка.

В Сети показали обновленную Hyundai Sonata

Hyundai Sonata восьмого поколения не может похвастаться большими продажами. Правда, многое зависит от конкретной страны.

Весной текущего года появилась Sonata 2021 года, которая получила некоторые изменения. Однако, большого интереса у покупателей она не вызвала. Зато Hyundai Grandeur покупают, как говорили раньше, как горячи пирожки.

Чтобы покупатели стали больше обращать внимание на Sonata, южнокорейский автогигант разрабатывает ее обновленную версию.

Обновленная Hyundai Sonata получит заметные изменения в дизайне и в салоне. Добавится новое оборудование. Также автомобиль получит современные системы помощи водителю и безопасности. Возможно, изменения произойдут и в линейке двигателей.

Напомним, ранее мы показали фотографии новой Hyundai Sonata в кросс-версии. У этого автомобиля увеличенный клиренс, пластиковые накладки на колесных арках и порогах, а также новые большие колеса.


Максимов Віталій, Тудей

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