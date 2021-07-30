"Укрзализныця" добавляет еще один рейс в аэропорт "Борисполь"

В 22:01 поезд будет отправляться из Киева и прибывать в аэропорт в 22:42.

"Укрзализныця" добавляет еще один рейс по маршруту Киев - Международный аэропорт "Борисполь" и увеличивает емкость уже имеющихся рейсов.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Теперь пассажирам будет доступен еще один рейс в вечернее время: в 22:01 поезд будет отправляться из Киева и прибывать в аэропорт в 22:42. В обратном направлении поезд будет отправляться в 23:04 и прибывать в Киев в 23:48.

"Кроме того, за счет уплотнения графика курсирования еще на трех рейсах в наиболее загруженные часы будет курсировать сдвоенный рельсовый автобус Pesa, что позволит увеличить количество мест для пассажиров вдвое и перевозить 162 пассажира вместо 81 за один рейс", - отметили в "УЗ".

Ранее "УЗ" добавила еще один рельсовый автобус Pesa по этому направлению.