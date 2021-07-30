"Укрзализныця" добавляет еще один рейс в аэропорт "Борисполь"

В 22:01 поезд будет отправляться из Киева и прибывать в аэропорт в 22:42.

"Укрзализныця" добавляет еще один рейс в аэропорт "Борисполь"
Фото: facebook/Євген Кравцов

"Укрзализныця" добавляет еще один рейс по маршруту Киев - Международный аэропорт "Борисполь" и увеличивает емкость уже имеющихся рейсов.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Теперь пассажирам будет доступен еще один рейс в вечернее время: в 22:01 поезд будет отправляться из Киева и прибывать в аэропорт в 22:42. В обратном направлении поезд будет отправляться в 23:04 и прибывать в Киев в 23:48.

"Кроме того, за счет уплотнения графика курсирования еще на трех рейсах в наиболее загруженные часы будет курсировать сдвоенный рельсовый автобус Pesa, что позволит увеличить количество мест для пассажиров вдвое и перевозить 162 пассажира вместо 81 за один рейс", - отметили в "УЗ".

Ранее "УЗ" добавила еще один рельсовый автобус Pesa по этому направлению.

Напомним, 22 июня начался ремонт дороги из Киева в аэропорт "Борисполь". По предварительной информации, работы должны завершиться к 20 августа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Калифорнии разбился и взорвался частный реактивный самолетВ Калифорнии разбился и взорвался частный реактивный самолет
Заброшенный под Гостомелем Капвей стал музейным экспонатомЗаброшенный под Гостомелем Капвей стал музейным экспонатом
Renault начинает продажи нового бюджетного электромобиляRenault начинает продажи нового бюджетного электромобиля
Сегодня и завтра в Киеве ограничат движение из-за спортивных соревнованийСегодня и завтра в Киеве ограничат движение из-за спортивных соревнований
В ДТП в Черкасской области погиб полицейский из Закарпатья, его жена и 12-летняя дочьВ ДТП в Черкасской области погиб полицейский из Закарпатья, его жена и 12-летняя дочь
Блок рекламы


Похожие новости
На трассе Киев - Одесса рейсовый автобус влетел в припаркованную фуру, есть погибшийНа трассе Киев - Одесса рейсовый автобус влетел в припаркованную фуру, есть погибший
Пассажиров и персонал аэропорта "Львов" эвакуировали из-за подозрительного чемоданаПассажиров и персонал аэропорта "Львов" эвакуировали из-за подозрительного чемодана
Аэропорт "Одесса" станет одним из крупнейших региональных аэропортов Восточной Европы - ТимошенкоАэропорт "Одесса" станет одним из крупнейших региональных аэропортов Восточной Европы - Тимошенко
В аэропорту Лиссабона из-за забастовки отменили 200 рейсовВ аэропорту Лиссабона из-за забастовки отменили 200 рейсов
В Ровенской области рейсовый автобус попал в ДТП, 16 пассажиров госпитализированыВ Ровенской области рейсовый автобус попал в ДТП, 16 пассажиров госпитализированы
В Одесском аэропорту открыли новую взлетно-посадочную полосуВ Одесском аэропорту открыли новую взлетно-посадочную полосу
SkyUp запускает прямые рейсы из Украины в Саудовскую АравиюSkyUp запускает прямые рейсы из Украины в Саудовскую Аравию
Десять украинцев застряли на судне в Аденском заливе, один моряк погиб из-за жарыДесять украинцев застряли на судне в Аденском заливе, один моряк погиб из-за жары
"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда "Житомир - Одесса""Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда "Житомир - Одесса"
SkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылетыSkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылеты
Последние новости
Подгружаем последние новости