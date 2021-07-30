В мире моторных лодок появилась своя «Тесла» и создали её выходцы из SpaceX

Электрические моторные лодки в своём развитии отстают от электромобилей, но это не значит, что они не нужны. Более того, принцип «нулевого» технического обслуживания, к чему стремится электрический транспорт, сильно облегчил бы жизнь владельцам лодок, которые на обслуживание своих плавсредств тратят намного больше времени, чем на отдых. Воплотить мечты об идеальной лодке взялся американский стартап Arc Boat, но пока это решение не для всех.

Источник изображения: Arc Boat

На днях компания Arc Boat впервые заявила о себе и получила в поддержку проекта $4,25 млн от известного финансового фонда Кремниевой долины — компании Andreessen Horowitz. Большинство высших управленцев Arc Boat — это выходцы из компании SpaceX, где они прошли многолетнюю школу воплощения смелых решений. Электрическая моторная лодка Arc One — первый проект компании, который она рассчитывает довести до коммерческой стадии к концу текущего года — это смелая во всех отношениях разработка, но, к сожалению, только для богатых энтузиастов.

Ожидаемая цена 7-метровой лодки Arc One составит $300 тыс. Владелец получит алюминиевое судно, вместо традиционного для таких лодок углепластикового корпуса, а также очень и очень мощную и ёмкую батарею, которая будет почти в два раза более ёмкой, чем батареи в электромобилях. Так, на судне Arc One будет 800-вольтовый 200-кВт·ч аккумулятор, питающий электродвигатель мощностью 475 лошадиных сил. Утверждается, что лодка сможет двигаться по воде со скоростью до 40 миль в час. Если речь про морские мили, то скорость судна будет достигать 70 км/ч.

Для оптимального размещения аккумулятора в днище корпуса ячейки встроены в структуру конструкции. В этом инженеры Arc Boat пошли по будущему пути Tesla, которая рассчитывает сделать аккумулятор структурным элементом электромобиля. Возврат к алюминию в качестве материала для корпуса позволил снизить вес судна и пустить излишек на увеличение веса аккумулятора. В этом, а также в других стратегиях развития компания Arc Boat копирует Tesla, что позволяет назвать её «тесла» среди лодок.

Основатели Arc Boat рассчитывают, что начало продаж первой дорогой модели принесёт достаточно денег на НИОКР, чтобы спроектировать доступную по цене массовую модель. Это тоже повторение алгоритма компании Илона Маска. И в определённой степени это действительно работает.



