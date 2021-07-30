Honda раскрыла характеристики HR-V третьего поколения

Кроссовер Honda HR-V третьего поколения, продажи которого в Европе начнутся в конце 2021 года, будет предлагаться покупателям только с гибридным приводом e:HEV. Об этом говорится в сообщении компании Honda.

Honda раскрыла характеристики HR-V третьего поколения

Гибридная силовая установка e:HEV состоит из 1,5 л бензинового двигателя мощностью 106 л.с. (он выступает в качестве генератора) и двух электромоторов. Общая мощность такой гибридной силовой установки составляет 131 л.с. и 253 Нм крутящего момента.

Новый Honda HR-V до 100 км/ч разгоняется за 10,6 секунды. Расход топлива в комбинированном цикле - 5,4 литра на 100 км, а уровень выбросов СО2 - 122 гр/км.

Есть три режима движения, в зависимости от дорожной ситуации. Система их выбирает автоматически без участия водителя.

Honda раскрыла характеристики HR-V третьего поколения

В модельной линейке Honda сейчас уже есть две модели с гибридным приводом e:HEV. Это Honda Fit и CR-V.

Что же касается дизайна нового HR-V, то в нем будут некоторые элементы в стиле купе. То есть это будет уже не просто кроссовер, а кроссовер-купе.

Honda раскрыла характеристики HR-V третьего поколения

Напомним, ранее в Сети показали шпионские фотографии Honda HR-V третьего поколения.


Максимов Віталій, Тудей

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