В Китае разработали новый кроссовер, который появится в Украине

Китайская компания MG Cars, которая принадлежит концерну SAIC, разработала новый кроссовер MG One. Он может появиться в продаже в Украине.

В Китае разработали новый кроссовер, который появится в Украине

Длина MG One составляет 4579 мм, ширина - 1866 мм, высота – 1601 мм, а колесная база – 2670 мм. То есть его размеры примерно такие же, как размеры Volkswagen Tiguan.

Кроссовер получил современный дизайн с большой радиаторной решеткой и большими колесными дисками. Он также оснащается современными технологиями безопасности и помощи водителю.

В Китае разработали новый кроссовер, который появится в Украине

Под капотом находится 1,5 л турбодвигатель мощностью 181 л.с. Он работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач или с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод – передний.

Официальная премьера MG One состоится в ближайшие дни, а вскоре после этого начнется его серийное производство. Вначале его будут продавать только в Китае, а потом предложат и покупателям из Европы.

В Китае разработали новый кроссовер, который появится в Украине

Напомним, ранее мы сообщили, что в Украину вернулся известный автомобильный бренд MG. В модельной его линейке есть также два электромобиля.


Максимов Віталій, Тудей

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