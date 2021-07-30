4 грн за километр: платные дороги в Украине будут дороже, чем в Европе

В Украине проезд по платным дорогам будет стоить в разы больше, чем в Европе из-за того, что в нашей стране нет механизма, благодаря которому можно снизить цены за такую услугу. Такое заявление в эфире Радио НВ сделал экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, в Евросоюзе часть стоимости проезда по автодорогам компенсируется из фондов стран или из специальных фондов ЕС . В Евросоюзе понимают, что если проезд по автодорогам будет слишком дорогим, то по ним станут реже ездить, что приведет к некоторым серьезным проблемам.

Кроме того, в Европе вместе с платными дорогами есть альтернативные бесплатные дороги. В Украине почему-то об этом не подумали.

Напомним, в Украине планируют передать некоторые дороги частным предприятиям в концессию. Инвесторы построят и реконструируют такие дороги, а затем за проезд по ним водителям придется платить.

Кабинет Министров в конце 2020 года утвердил стоимость проезда по платным дорогам для разного вида транспорта. Проезд будет стоить от 0,023 евро за километр до 0,133 евро за километр (от 73 копеек до 4 гривен 14 копеек за км).

Жители Старого Континента за проезд по автомобильным дорогам платят 0,01-0,05 евро за километр. Это гораздо меньше, чем хотят сделать в Украине.

Ранее эксперты заявили, что в Украине могут приостановить работу некоторые сети АЗС. Это произойдет, если продолжится рост оптовых цен бензина и дизельного топлива, и останется государственное регулирование цен.