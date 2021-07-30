Украина открыла железнодорожный путь к ядерному хранилищу в Чернобыльской зоне

Фото: Минэнерго

Украина завершила строительство железнодорожного пути к ядерному хранилищу в Чернобыльской зоне. В четверг, 29 июля, по участку проехал первый тестовый поезд.

Об этом сообщается на сайтах Минэнерго и "Укрзализныци".

В ходе работ по реконструкции участка между станциями Вильча и Янов было заменено и реконструировано 24,56 км путей, а также средним ремонтом обновлено 4,3 км путей.

Работы были выполнены в течение месяца, стоимость работ составила 336,6 млн гривен.

"Сегодня [29 июля] мы проверили готовность путей к перевозкам и пропустили по участку первый тестовый поезд. Все испытания прошли успешно, и пути в зону отчуждения ЧАЭС полностью готовы к эксплуатации. Ждем первый поезд с отработанным ядерным топливом", - заявил по этому поводу и.о. главы правления "УЗ" Иван Юрик.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, запуск собственного ядерного хранилища позволит Украине экономить 200 млн долларов ежегодно. Столько страна тратит на вывоз отработанного ядерного топлива в РоSSию.

Галущенко заверил, что Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива будет введено в эксплуатацию "вскоре". В ЦХОЯТ отработанное топливо будут доставлять с трех атомных электростанций - Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской. Оно будет сохраняться там в течение следующих 100 лет.