Киев не планирует получать средства за парковку во дворах домов, - КГГА

В течение определенного периода участок возле дома предложат оформить на баланс ОСМД или ЖСК.

Киевская власть не планирует получать средства за парковку во дворах домов от жителей. Об этом сообщил начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин, передает сайт КГГА.

По его словам, Киевская городская государственная администрация в рамках комплексной программы по упорядочению парковки в городе проведет мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД или ЖСК.

«Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы. Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок у дома на баланс ОСМД или ЖСК», - отметил Рахматуллин.

Начальник Инспекции по парковке пояснил, что необходимо навести порядок с парковкой во дворах.

«Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах к больницам или возле учебных заведений. Хаотичное размещение автомобилей, причем не только жильцов дома, но и сотрудников соседних офисов, мешает проезду как «скорых» и аварийных служб, так и жителям самих домов», - подытожил начальник Инспекции по парковке.