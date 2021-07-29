В ДТП в Черкасской области погиб полицейский из Закарпатья, его жена и 12-летняя дочь

Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.

Фото: facebook.com/cherkasypolice

Мужчина, женщина и их 12-летний ребенок погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге "Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка" в Черкасской области.

Авария произошла примерно в 09:00 возле села Малая Севастьяновка Уманского района, информирует пресс-служба полиции Черкасской области.

По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Renault.

От полученных травм водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли на месте аварии, среди погибших 12-летняя девочка.

Фото: facebook.com/cherkasypolice

По данным Mukachevo.net, в этом ДТП погиб старший оперуполномоченный управления стратегических расследований в Закарпатской области Сергей Савчук и его жена и дочь. В полиции Закарпатской области изданию подтвердили эту информацию.

Как сообщалось, поздно ночью 27 июля на автодороге "Киев-Одесса" рейсовый автобус "Киев - Кишинев" столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, шестеро, среди которых ребенок, пострадали.

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