Пропуска на транспорт в случае нового локдауна в Киеве будут электронными

КГГА разрабатывает алгоритм их введения.

Пропуска на транспорт в случае нового локдауна в Киеве будут электронными
Фото: Макс Требухов

Киевская городская государственная администрация решила, что пропуска на проезд в транспорте в случае нового локдауна будут электронными.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"Учтя предыдущий опыт, мы решили, что в случае необходимости введения в столице строгого локдауна, для перевозки общественным транспортом работников критической инфраструктуры будут введены электронные пропуска. Сейчас подразделения КГГА разрабатывают алгоритм внедрения этой процедуры. Как только работа над алгоритмом будет завершена, его опубликуют на официальном портале КГГА. Сегодня же то, что могут сделать руководители таких предприятий, - определить потребность в пропусках и сориентироваться, для кого они могут быть действительно необходимыми", - заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Таким образом он прокомментировал появление информации о том, что мэрия составляет списки тех, кому осенью во время нового локдауна потребуется пропуск на проезд.

Более подробную информацию по этому поводу обещают позже.

Напомним, что во время последнего локдауна в Киеве действовали бумажные проездные, которые могли получить не только работники предприятий критической инфраструктуры, а практически любой - их продавали в интернете. В то же время много людей, которым действительно были нужны проездные, в первые дни локдауна не могли попасть в транспорт.

Весенний локдаун длился почти месяц - с 5 апреля по 1 мая.

Городская власть Киева ожидает новую волну коронавирусной болезни уже в августе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Калифорнии разбился и взорвался частный реактивный самолетВ Калифорнии разбился и взорвался частный реактивный самолет
Сегодня и завтра в Киеве ограничат движение из-за спортивных соревнованийСегодня и завтра в Киеве ограничат движение из-за спортивных соревнований
Почему беспилотник Uber намеренно сбил пешеходаПочему беспилотник Uber намеренно сбил пешехода
Дороги, построенные по программе Большое строительство, останутся бесплатнымиДороги, построенные по программе Большое строительство, останутся бесплатными
Заброшенный под Гостомелем Капвей стал музейным экспонатомЗаброшенный под Гостомелем Капвей стал музейным экспонатом
Блок рекламы


Похожие новости
Новый глава МВД обещает усилить контроль за тяжеловесным транспортомНовый глава МВД обещает усилить контроль за тяжеловесным транспортом
Renault начинает продажи нового бюджетного электромобиляRenault начинает продажи нового бюджетного электромобиля
В КГГА напомнили, где завтра будут перекрывать движение из-за мероприятий по празднованию 1033-летия Крещения Украины-РусиВ КГГА напомнили, где завтра будут перекрывать движение из-за мероприятий по празднованию 1033-летия Крещения Украины-Руси
Китайцы показали нового конкурента Land Cruiser PradoКитайцы показали нового конкурента Land Cruiser Prado
Сегодня и завтра в Киеве ограничат движение из-за спортивных соревнованийСегодня и завтра в Киеве ограничат движение из-за спортивных соревнований
В Киеве пассажиры толкали сломаный троллейбус и въехали во внедорожникВ Киеве пассажиры толкали сломаный троллейбус и въехали во внедорожник
На границе с Венгрией из-за ремонта моста на два месяца ограничат движение транспортаНа границе с Венгрией из-за ремонта моста на два месяца ограничат движение транспорта
В Киеве после реконструкции открыли Центральный автовокзалВ Киеве после реконструкции открыли Центральный автовокзал
Судья в неадекватном состоянии совершила ДТП в Киеве, - соцсетиСудья в неадекватном состоянии совершила ДТП в Киеве, - соцсети
В Сети показали спортивную версию нового Kia SportageВ Сети показали спортивную версию нового Kia Sportage
Последние новости
Подгружаем последние новости