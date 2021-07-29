Пропуска на транспорт в случае нового локдауна в Киеве будут электронными

Киевская городская государственная администрация решила, что пропуска на проезд в транспорте в случае нового локдауна будут электронными.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"Учтя предыдущий опыт, мы решили, что в случае необходимости введения в столице строгого локдауна, для перевозки общественным транспортом работников критической инфраструктуры будут введены электронные пропуска. Сейчас подразделения КГГА разрабатывают алгоритм внедрения этой процедуры. Как только работа над алгоритмом будет завершена, его опубликуют на официальном портале КГГА. Сегодня же то, что могут сделать руководители таких предприятий, - определить потребность в пропусках и сориентироваться, для кого они могут быть действительно необходимыми", - заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Таким образом он прокомментировал появление информации о том, что мэрия составляет списки тех, кому осенью во время нового локдауна потребуется пропуск на проезд.

Более подробную информацию по этому поводу обещают позже.

Напомним, что во время последнего локдауна в Киеве действовали бумажные проездные, которые могли получить не только работники предприятий критической инфраструктуры, а практически любой - их продавали в интернете. В то же время много людей, которым действительно были нужны проездные, в первые дни локдауна не могли попасть в транспорт.

Весенний локдаун длился почти месяц - с 5 апреля по 1 мая.