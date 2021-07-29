Wizz Air Hungary начала выполнять полеты над Черным морем под ответственностью Украины

Полеты в Симферопольском районе полетной информации также уже выполняет Wizz Air Abu Dhabi.

Wizz Air Hungary начала выполнять полеты над Черным морем под ответственностью Украины
Фото: www.planespotters.net

Авиакомпания Wizz Air Hungary с 28 июля начала выполнять полеты в Симферопольском районе полетной информации (РПИ) над открытыми водами Черного моря под ответственностью Украины.

Об этом сообщил глава "Украэроруха" Андрей Ярмак.

"Безопасность полетов и качественные аэронавигационные услуги, подтвержденные европейским и американским регуляторами по безопасности авиации, кратчайшие маршруты, уменьшенные время полета и расходы на топливо. Это те преимущества использования воздушного пространства под ответственностью Украины, которые получают пользователи воздушного пространства! Надеюсь, что эту эстафету подхватит Wizz Air UK!" - написал он в фейсбуке.

По словам Ярмака, Wizz Air Abu Dhabi, дочерняя компания Wizz Air Hungary, также выполняет полеты в Симферопольском РПИ над Черным морем под ответственностью Украины.

Напомним, международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года. Это связано с санкциями, введенными после оккупации полуострова Россией. Аэропорт "Симферополь" обслуживает сейчас рейсы только с городами страны-агрессора.

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