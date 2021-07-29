Volkswagen представил новый кроссовер VW Taigo

Volkswagen официально представил компактный кроссовер VW Taigo, который будет продаваться в Европе. По сути, это более стильная альтернатива VW T-Cross.

VW Taigo построен на базе бразильского VW Nivus. Его длина составляет 4,26 м, ширина – 1,75 м, высота – 1,49 м, а колесная база – 2566 мм. То есть он немного длиннее и ниже, чем T-Cross.

Кроссовер получил современный дизайн с элементами стиля купе. Салон выглядит похожим на салон новых T-Cross и Polo.

В линейку двигателей входит трехцилиндровый 1,0 л мотор мощностью 95 л.с., а также четырехцилиндровый 1,5 л силовой агрегат мощностью 160 л.с. В зависимости от выбора двигателя Taigo поставляется с пяти- или шестиступенчатой механической коробкой передач, или с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Этот кроссовер получил большое количество оборудования и современных технологий, в том числе системы помощи водителю и активной безопасности. У него есть 9,2-дюймовый сенсорный экран, 18-дюймовые колесные диски.

Продажи VW Taigo должны начаться уже в ближайшее время, но сколько он будет стоить – пока не известно.

Напомним, ранее эксперты британского журнала WhatCar назвали 10 самых надежных б/у кроссоверов.