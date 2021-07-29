Китайцы обновили популярный в Украине внедорожник

В скором времени в Украине появится обновленный китайский внедорожник Haval H9. В Сети уже показали эту новинку.

Судя по всему, обновленный Haval H9 получил новую решетку радиатора с вертикальными планками (раньше у этой модели были горизонтальные планки), модернизированный передний бампер с новыми противотуманками, а также новые задние фонари.

В салоне изменения тоже не очень большие. Прежде всего, в глаза сразу бросается огромный дисплей информационно-развлекательной системы. Кроме того, стало заметно меньше кнопок. Это значит, что управление некоторыми функциями автомобиля стало сенсорным.

Под капотом, как и раньше, находится 2,0 л бензиновый двигатель мощностью 224 л.с, который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный.

Продажи обновленного Haval H9 начнутся в текущем году, но сколько он будет стоить – пока еще не известно.

В Украине сейчас Haval H9 в базовой комплектации стоит от 1 125 409 гривен. Он оснащается 2,0 л двигателем мощностью 245 л.с., который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, ранее эксперты немецкого журнала AUTO BILD назвали ТОП-5 лучших б/у внедорожников для бездорожья.