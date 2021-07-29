На рынок выходит дешевый кроссовер за $12 000

Компания Geely выводит на рынок обновленный кроссовер Binyue, который в некоторых странах известен как Geely Coolray. Кроссоверу изменили дизайн и расширили список опций, передает «Твоя МАШИНА».

От предшественника новинка отличается решеткой радиатора, передним бампером и головной оптикой. Также обещано появление версии Binyue S с двухцветным кузовом, тонированными колесными дисками, красными тормозными суппортами и яркими акцентами в салоне.

Габариты остались прежними: 4330 х 1800 х 1609 мм при колесной базе 2600 мм.

Движет машиной наддувный 1,5-литровый мотор Volvo мощностью 177 л.с. К нему идет «робот» и передний привод. Также в Китае доступна версия с 1,4-литровым мотором на 141 л.с.

Список систем безопасности пополнили система предотвращения столкновений и интеллектуальный круиз-контроль с функцией удержания в полосе движения и распознаванием дорожных знаков.

В Китае Geely Binyue начнет продаваться в августе 2021 года. Минимальная цена – 12 000 долларов.

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