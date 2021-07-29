В Сети показали новый Hyundai Palisade

Компания Hyundai сейчас работает над обновлением внедорожника Hyundai Palisade. До его дебюта еще долго, но мы с вами можем на рендерном изображении увидеть, каким он примерно будет.

В Сети показали новый Hyundai Palisade

Дизайнеры из Hitekro создали рендерное изображение нового Palisade. За основу они взяли модель текущего поколения, а также шпионские снимки.

Пока трудно сказать, каким будет на самом деле дизайн у обновленного Palisade. Однако, Hyundai недавно приятно удивил большими изменениями в своих обновленных моделях. Надеемся, что так же южнокорейский автогигант поступит и со своим внедорожником.

Конечно, обновленный Palisade получит новейшие технологии, которые мы уже видели у новых GV80 и Grandeur. Нужно ожидать также новый пакет безопасности и новую информационно-развлекательную систему.

В Сети показали новый Hyundai Palisade

Что же касается линейки двигателей, то в ней, видимо, изменений не произойдет. Хотя, конечно, можно было бы добавить 2,5 л турбомотор. Он меньше расходует топлива и более мощный, чем 3.8 MPi.

В Украине сейчас Hyundai Palisade стоит от 1 480 000 гривен. Он оснащается 3,8 л двигателем мощностью 295 л.с., который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный.

Напомним, ранее Hyundai представил обновленный бюджетный компактный седан Hyundai Aura. В базовой комплектации он будет стоить от 8 000 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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