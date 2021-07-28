Новый дешевый кроссовер Kia – первые фото
В линейке бренда уже есть несколько очень популярных “кроссов”, но компания на этом не останавливается и подготовила еще одну новинку. Кроссовер под названием KY будет официально представлен в начале 2022 года, а пока фотошпионам удалось запечатлеть только закамуфлированный прототип.
Судя по фото, автомобиль получит фирменную решетку радиатора «нос тигра», двухуровневую переднюю оптику со светодиодными ДХО, установленными ниже основного блока фар, бампер с широким воздухозаборником и широкий капот.
В основу новинки легла та же модульная платформа, что и у 7-местного кроссовера Hyundai Alcazar. В салоне Kia будет иметь цифровую приборную панель, мультимедийную систему с 10,25-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, климат-контроль и беспроводную зарядку для смартфонов. Под капотом будет размещаться 2,0-литровый двигатель мощностью 159 лошадиных сил и 192 Нм крутящего момента, работающий в паре с 6-ступенчатой МКПП или «автоматом».