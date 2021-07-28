Новый дешевый кроссовер Kia – первые фото

На сегодняшний день сегмент кроссоверов в прямом смысле переполнен представителями разных марок. Несмотря на такую тенденцию автопроизводители продолжают показывать все новые и новые модели, в том числе и корейская компания Kia.

В линейке бренда уже есть несколько очень популярных “кроссов”, но компания на этом не останавливается и подготовила еще одну новинку. Кроссовер под названием KY будет официально представлен в начале 2022 года, а пока фотошпионам удалось запечатлеть только закамуфлированный прототип.

Судя по фото, автомобиль получит фирменную решетку радиатора «нос тигра», двухуровневую переднюю оптику со светодиодными ДХО, установленными ниже основного блока фар, бампер с широким воздухозаборником и широкий капот.

В основу новинки легла та же модульная платформа, что и у 7-местного кроссовера Hyundai Alcazar. В салоне Kia будет иметь цифровую приборную панель, мультимедийную систему с 10,25-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, климат-контроль и беспроводную зарядку для смартфонов. Под капотом будет размещаться 2,0-литровый двигатель мощностью 159 лошадиных сил и 192 Нм крутящего момента, работающий в паре с 6-ступенчатой МКПП или «автоматом».

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Калифорнии разбился и взорвался частный реактивный самолетВ Калифорнии разбился и взорвался частный реактивный самолет
Сегодня и завтра в Киеве ограничат движение из-за спортивных соревнованийСегодня и завтра в Киеве ограничат движение из-за спортивных соревнований
Почему беспилотник Uber намеренно сбил пешеходаПочему беспилотник Uber намеренно сбил пешехода
На трассе Киев - Одесса рейсовый автобус влетел в припаркованную фуру, есть погибшийНа трассе Киев - Одесса рейсовый автобус влетел в припаркованную фуру, есть погибший
В выходные в центре Киева ограничат движение из-за спортивных соревнованийВ выходные в центре Киева ограничат движение из-за спортивных соревнований
Блок рекламы


Похожие новости
Контракт на строительство аэродрома в Днепре разорвали, объявлен новый тендерКонтракт на строительство аэродрома в Днепре разорвали, объявлен новый тендер
Lexus выпустит маленький кроссовер на базе Toyota Yaris CrossLexus выпустит маленький кроссовер на базе Toyota Yaris Cross
Новый глава МВД обещает усилить контроль за тяжеловесным транспортомНовый глава МВД обещает усилить контроль за тяжеловесным транспортом
В Сети показали новый дешевый кроссовер KiaВ Сети показали новый дешевый кроссовер Kia
Geely начинает продавать новый паркетник за $12 000Geely начинает продавать новый паркетник за $12 000
Шпионы рассекретили новый Kia SoulШпионы рассекретили новый Kia Soul
Представлен отличный кроссовер за 380 тысяч гривенПредставлен отличный кроссовер за 380 тысяч гривен
Шпионы впервые показали новый гибридный Kia SportageШпионы впервые показали новый гибридный Kia Sportage
В Украине замечен роскошный кроссовер новой маркиВ Украине замечен роскошный кроссовер новой марки
Китайцы удивили современным кроссовером за 14 000 долларовКитайцы удивили современным кроссовером за 14 000 долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости