Новый дешевый кроссовер Kia – первые фото

На сегодняшний день сегмент кроссоверов в прямом смысле переполнен представителями разных марок. Несмотря на такую тенденцию автопроизводители продолжают показывать все новые и новые модели, в том числе и корейская компания Kia.

В линейке бренда уже есть несколько очень популярных “кроссов”, но компания на этом не останавливается и подготовила еще одну новинку. Кроссовер под названием KY будет официально представлен в начале 2022 года, а пока фотошпионам удалось запечатлеть только закамуфлированный прототип.

Судя по фото, автомобиль получит фирменную решетку радиатора «нос тигра», двухуровневую переднюю оптику со светодиодными ДХО, установленными ниже основного блока фар, бампер с широким воздухозаборником и широкий капот.