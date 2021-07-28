Дороги, построенные по программе Большое строительство, останутся бесплатными

Автомобильные дороги, которые строятся в Украине по программе "Большое строительство", никогда не будут платными. Как передает Укринформ, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Фейсбуке.



Он отметил, что сейчас в Украине готовятся проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в дорожном строительстве, в рамках которых государство будет платить часть средств инвесторам.



"Взносы инвестора будут компенсироваться из государственных средств. То есть, фактически, речь идет о своеобразном формате оплаты частями, который в мире больше известен как "availability payments" или "плата за доступность", - подчеркнул министр.



Он добавил, что кроме выплат за проделанную работу, инвестор также будет получать на следующие 20-25 лет контракт на содержание обновленного участка дороги.



А.Кубраков напомнил, что в октябре 2020 года Министерство инфраструктуры, Укравтодор, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация в Украине представили первую программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли. Речь идет о 6 участках дорог общей протяженностью 1 500 км, которые были отобраны для потенциальных пилотных проектов ГЧП: Харьков - Днипро - Запорожье (M-29, M-04, M-18); Борисполь - Полтава (М-03); Херсон - Николаев (М-14); Киев - Житомир - Ривне (М-06); Ягодин - Ковель - Луцк (М-07, М-19); Днипро - Кривой Рог - Николаев (M-04 H11).



Глава Мининфраструктуры рассказал, что сейчас в Украине нет ни одной дороги общего пользования, построенной за средства частных инвесторов. Сейчас разрабатываются два потенциальных концессионных проекта: строительство дороги Стрый - Мукачево (для этого проекта разрабатывается технико-экономическое обоснование за средства компании "Онур Конструкцион Интернешнл") и строительство дороги Краковец - Броды - Ривне (ТЭО разрабатывает компания "Автомагистраль-Юг"»).



"Оба ТЭО должны быть завершены до конца этого года. Разработка технико-экономического обоснования является частной инициативой, после завершения исследований будет объявлен открытый конкурс, который должен определить будущего концессионера", - подчеркнул А.Кубраков.



Он также заметил, что постановление правительства от 23 декабря 2020 года определяет максимальный размер платы за разовый проезд для дорог, которые построены на условиях концессии и она не касается дорог, построенных в рамках ГЧП. Основная задача постановления - создать условия для начала диалога с инвесторами по реализации концессионных проектов в Украине. Определенная постановлением стоимость является предельной, то есть самой высокой, и в её пределах будет определяться стоимость проезда по конкретному маршруту в соответствии с ТЭО.



Как сообщал Укринформ, правительство на заседании 23 декабря 2020 года утвердило максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильным дорогам общего пользования, построенным на условиях концессии. Он будет определяться в соответствии с категорией транспортных средств и за каждый километр автодороги. В частности, ставка платы за каждый километр расстояния для мотоциклов, легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 тонн составляет 0,023 евро, для грузовиков массой до 12 тонн и автобусов (до 29 мест для сидения) - 0,045 евро, а для грузовиков массой более 12 тонн и автобусов (более 29 мест для сидения) - 0,133 евро.



