В селе возле Коломыи легкомоторный самолет упал на дом, погибли четыре человека

Фото: ГСЧС

В селе Шепаровцы возле Коломыи самолет упал на частный жилой дом. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Происшествие произошло около 13:40 в среду.

Возник пожар, который приехали тушить спасатели ГСЧС.

Фото: ГСЧС

На севере Коломые есть небольшой аэродром, на котором регулярно проводятся фестивали малой авиации. Местные жители неоднократно жаловались на то, что самолеты, базирующиеся на этом аэродроме, летают над городом на очень низких высотах.

По неофициальной информации Ивано-Франковского издания "Курс", один из погибших - руководитель этого аэродрома, известный местный авиатор Игорь Табанюк.